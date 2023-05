Deutscher Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in der Region

Der Wetterdienst warnt vor Gewittern. −Symbolbild: Tobias Hartl/Vifogra/dpa

Es könnte ungemütlich werden: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Gewittern in der Region. Örtlich können die Stufe drei von vier erreicht werden.









Sollten die Unwetter wie vorhergesagt eintreten, könnten Bäume entwurzelt werden oder Schäden an Gebäuden entstehen. Auch keller könnten überflutet werden, sowie Bäche und kleinere Flüsse über die Ufer treten.



Die Warnungen des DWD galten vorerst bis 23 Uhr. Betroffen sind die oberbayerischen Eichstätt, Ingolstadt, Pfaffenhofen und Neuburg-Schrobenhausen. In Niederbayern ist der Landkreis Kelheim betroffen. Auch für Stadt und Landkreis Regensburg in Oberpfalz sowie die Landkreise Schwandorf, Neumarkt und Cham wurden Warnungen herausgegeben. In Mittelfranken ist der Landkreis Roth betroffen.



Menschen sollten laut Empfehlung des DWD den Aufenthalt im Freien vermeiden.

− bli