Deutscher Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter in der Region

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Donnerstagabend vor schwerem Gewitter der Stärke 2 von 4 in einigen Landkreisen der Region.









Konkret gelten Warnmeldungen in der Oberpfalz für die Landkreise Cham, Neumarkt, Regensburg, Schwandorf sowie für die Stadt Regensburg.



In Niederbayern können Gewitter im Landkreis Kelheim auftreten. Warnungen gelten auch in Oberbayern in den Landkreisen Eichstätt, Ingolstadt, Roth, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen an der Ilm.



Es könne Blitzschlag geben, Bäume könnten entwurzelt werden und aufgrund von Platzregen seien Verkehrsbehinderungen möglich, so der Deutsche Wetterdienst. Aufgrund eines Baumes auf der Strecke zwischen Nürnberg Hbf und Treuchtlingen ist der Streckenabschnitt zwischen Schwabach und Roth gesperrt. Ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet.

