Deutscher Wetterdienst sagt weiterhin Glätte voraus

Bei winterlichem Wetter mit gefrierendem Sprühregen ist es auf den Straßen Bayerns vielerorts spiegelglatt geworden. Allein in Mittelfranken kam es zu rund 60 Glatteis-Unfällen. Auch für die nächsten Tage prognostiziert der Deutsche Wetterdienst Glätte.

Glatteis hat die Straßen in Teilen Bayerns in gefährliche Rutschbahnen verwandelt. Allein in Mittelfranken registrierte die Polizei in der Nacht zum Samstag rund 60 Unfälle wegen Glätte, mindestens 25 Glatteis-Unfälle gab es in Oberfranken. Auch in den kommenden Tagen müssen die Menschen vielerorts mit rutschigen Straßen und Gehwegen rechnen.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 73 bei Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) wurden drei Menschen verletzt. Ein 40 Jahre alter Fahrer hatte aufgrund von Glätte die Kontrolle über sein Auto verloren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Fahrzeug kam am Freitagabend von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer wurde schwer, die die 49 und 34 Jahre alten Mitfahrer leicht verletzt. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Im oberfränkischen Kulmbach geriet eine 39-Jährige wegen Eisglätte mit ihrem Auto ins Schleudern. Daraufhin prallte ihr Wagen nach Angaben der Polizei gegen die Mittelleitplanke. Die Frau und ihre 44 Jahre alte Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt.

Auch in Schwaben kam es wetterbedingt zu mehreren Einsätzen. In Inchenhofen (Landkreis Aichach-Friedberg) wurde eine 19-Jährige leicht verletzt. Auf glatter Straße kam ihr Auto in der Nacht zum Samstag von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und landete im angrenzenden Feld auf dem Dach.

Auch für die kommenden Tagen sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vielerorts erneut Glätte durch gefrierenden Sprühregen voraus, teils auch durch geringen Schneefall. Am Samstag sollte Bayern unter einer dichten Wolkendecke liegen. Nur im Süden und in den Alpen könne sich zeitweise die Sonne zeigen, hieß es.

In der Nacht zum Sonntag rechnete der DWD vor allem in den Mittelgebirgen mit Glätte durch leichten Neuschnee und gefrierenden Sprühregen. Mit einem stark auffrischenden Westwind sollen die Temperaturen am Sonntag auf knapp über null Grad steigen. Der Norden bleibt überwiegend stark bedeckt, während sich im Süden vereinzelt die Sonne zeigt.

Zum Wochenstart wird es unterhalb von 600 Metern etwas wärmer, dafür aber weniger sonnig. Am Montag werden tagsüber Höchsttemperaturen von drei Grad erwartet. Auch weiterhin rechnet der DWD jedoch in der Nacht mit Glätte durch Schnee oder überfrierende Nässe.

