Deutscher Wetterdienst erwartet heftige Unwetter in Bayern

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Donnerstag mit heftigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen in Bayern. Ab dem späten Nachmittag bildeten sich von Südwesten her immer häufiger teils schwere Gewitter, teilte ein Sprecher des DWD in München mit.

Mancherorts könne es bei diesen Gewittern zu heftigem Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit kommen. Auch seien Sturm- bis Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von 80 bis 120 Stundenkilometer möglich. Der Wetterdienst rechnet zudem mit Hagel mit bis zu fünf Zentimeter großen Körnern.

Ganz vereinzelt sei auch Hagel mit bis zu sieben Zentimetern Korngröße möglich und Orkanböen mit bis zu 140 Stundenkilometer seien nicht ausgeschlossen. Wo, wann und mit welcher Intensität die Gewitter auftreten werden, kann der DWD demnach erst mit einer amtlichen Warnung bekanntgeben. Die Unwettergefahr nehme in der zweiten Hälfte der Nacht zum Freitag von Westen her langsam ab.

