Deutscher Bergsteiger in Österreich tödlich verunglückt

Deutscher Bergsteiger in Österreich verunglückt - Der Deutsche rutschte auf einem Schneefeld aus und stürzte in die Tiefe. (Symbolbild) - Foto: Zoom.Tirol/APA/dpa

Zwei deutsche Bergsteiger sind schon auf dem Rückweg einer Tour in Österreich, als auf einem Schneefeld das Unglück passiert.

Ein Bergsteiger aus dem Raum München ist in Österreich tödlich verunglückt. Der 40-Jährige habe auf einem Schneefeld in Tirol den Halt verloren und sei über felsiges Gelände in die Tiefe gestürzt, berichtete die Polizei Tirol. Der Unfall ereignete sich am Samstag.

Der Mann sei mit einem 66-Jährigen unterwegs gewesen, der unverletzt geblieben sei. Die beiden Deutschen seien am frühen Morgen in Plangeross zu einer Bergtour mit dem Gipfelziel Verpeilspitze aufgebrochen. Sie hätten die Tour am frühen Nachmittag abgebrochen und sich auf den Rückweg gemacht. Der 66-Jährige sei hinter dem Jüngeren gegangen. Er habe den Unfall gesehen und sofort die Bergrettung gerufen. Der 40-Jährige habe bei dem Sturz tödliche Verletzungen erlitten. Er sei geborgen und mit einem Hubschrauber in das Tag geflogen worden.

