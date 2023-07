Deutsche stirbt bei Kletterunfall in Tirol

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. - Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Eine 62-jährige Frau ist beim Klettern in Tirol tödlich verunglückt. Die Deutsche, die zu einer Dreierseilschaft gehörte, stürzte am Freitag in der Gimpel Nord-Ost-Wand ab, wie die Polizei in Tirol mitteilte. Es ist einer von mehreren tödlichen Unfällen in den letzten Tagen in den österreichischen Alpen.

Die 62-Jährige fiel am Freitag mehrere Meter tief in ihr Seil prallte gegen die Felswand. Dabei habe sie sich tödliche Verletzungen zugezogen.

Bereits am Donnerstag war ein 71-jähriger Deutscher in Neustift im Stubaital in Tirol tödlich verunglückt. Er war nach Polizeiangaben Mitglied einer neunköpfigen Wandergruppe. Der Mann sei beim Abstieg vom Weg abgekommen und rund 300 Höhenmeter über felsiges Gelände abgestürzt.

Ebenfalls in Tirol stürzte am Freitag ein 76-jähriger Deutscher beim Paragleiten ab und starb. Der Mann war am Startplatz Neunerköpfle in der Gemeinde Tannheim gestartet und dürfte nach ersten Erkenntnissen in Turbulenzen geraten sein.

