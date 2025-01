Deutliche Niederlage für Bayern-Basketballer bei Piräus

München liegt von Beginn an zurück, findet nur phasenweise ins Spiel und kassiert am Ende eine Pleite in Griechenland. Der erhoffte Sprung in der Tabelle bleibt aus.

Die Basketballer des FC Bayern München haben im Kampf um den direkten Einzug in die Playoffs der Euroleague einen herben Rückschlag kassiert. Beim griechischen Top-Club Olympiakos Piräus unterlag der deutsche Meister deutlich mit 69:112 (37:51).

Bester Werfer des Spiels war Piräus-Profi Aleksandar Vezenkov mit 45 Punkten, für die Gäste war Devin Booker mit 16 Punkten am erfolgreichsten. In der Tabelle liegen die Bayern weiter auf Play-In-Kurs. Nach 20 Spielen haben sie elf Siege und neun Niederlagen zu Buche stehen.

Von Beginn an rannten die Münchner einem Rückstand hinterher. Erst nach vier Minuten gelang ihnen der erste Punkt zum 1:9. Auch in der Folge hatte das Team von Coach Gordon Herbert Probleme in der Offensive (4:21/8. Minute).

Der Trainer versuchte mit vielen Wechseln in der Anfangsphase eine Wende einzuleiten. Doch der Bundesliga-Tabellenführer steigerte sich nur phasenweise und hatte am Ende deutlich das Nachsehen.

