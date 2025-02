Deutlich weniger bayerische Kandidaten für Bundestagswahl

Wahlen - Der Anteil an bayerischen Kandidaten für die Bundestagswahl ist um rund 24 Prozent zurückgegangen. (Symbolbild) - Foto: Sebastian Gollnow/dpa

In knapp zwei Wochen findet die Bundestagswahl statt. In Bayern gibt es dieses Mal deutlich weniger Kandidaten als im Jahr 2021. Welche Partei ist am stärksten vertreten?

Für die anstehende Bundestagswahl treten in Bayern rund ein Viertel weniger Kandidatinnen und Kandidaten an als noch bei der letzten Wahl im Jahr 2021. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamts hervor. Demnach bewerben sich dieses Mal 737 Bayern auf den Parteilisten um ein Mandat. 2021 waren es noch 967.

Mit 214 Kandidatinnen stagniert der Frauenanteil bei einem ähnlichen Wert wie bei der vergangenen Bundestagswahl. Den höchsten Frauenanteil haben die Grünen mit rund 54 Prozent. Im Durchschnitt sind die Kandidatinnen und Kandidaten 45 Jahre alt. Am stärksten vertreten ist die CSU mit 116 Bewerbern, gefolgt von FDP (67), Volt (64) und den Grünen (64).

Mit der Erststimme stehen die Wahlkreisabgeordneten in Bayern in 47 Wahlkreisen zur Wahl. Für eine Landesliste einer Partei kann jede Wählerin und jeder Wähler eine Zweitstimme abgeben. Die Zweitstimmen entscheiden darüber, wie viele Sitze eine Partei im nächsten Bundestag erreicht.

© dpa-infocom, dpa:250211-930-372051/1