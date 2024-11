Der Winter kommt nach Bayern: Nächste Woche soll der Schnee teils liegenbleiben

Eine kurze Stippvisite hat der Winter mit Schneeflocken schon Mitte letzter Woche in Bayern gemacht. Jetzt soll er mit größerer Wucht im Freistaat einziehen, wie Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes der Mediengruppe Bayern bestätigen.









An diesem Samstag scheint in Bayern vielerorts noch die Sonne. Vor allem in den höheren Lagen des Bayerischen Waldes hat der Nebel immerhin kurzzeitig ein Ende gefunden. Doch ab Sonntagmittag soll das Wetter dann von Herbst in Richtung Winter kippen.





Kaltfront erreicht Bayern am Sonntag





Am Sonntag erreicht eine Kaltfront Bayern, die einen Wetterumschwung mit sich bringt. Wind, Kälte und Nässe halten Einzug im Freistaat. Die Temperaturen rutschen nachts teils unter den Null-Punkt. Es wird glatt auf den Straßen.



Schnee und stürmischer Wind





In den Bergen und im Bayerischen Wald wird schon Sonntagabend Schnee und teils stürmischer Wind erwartet. Ab Dienstag wird es dann wieder ein bisschen wärmer, doch dann kommt der Schnee zurück. Und, anders als vergangene Woche, soll er dann auch liegenbleiben und eine weiße Schneedecke auf der Landschaft bilden.





Ski und Schlitten bereit machen





Für das Allgäu bedeutet das: Ski und Schlitten können bereit gemacht werden. Auf Höhen von bis zu 400 Meter herab soll es ab Mittwoch schneien, bestätigt eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern. Der Winter kommt.





Eine turbulente neue Woche





„Das wird eine turbulente neue Woche mit einer Sturmlage am Dienstag und einem möglichen Schneetief in der zweiten Wochenhälfte“, heißt es dazu auch auf dem Wetterkanal von Meteorologe Jörg Kachelmann. Und: „Auch im Tiefland kann es zumindest vorübergehend hier und da mal weiß werden.“





− dpa