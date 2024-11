Die Reaktionen in den sozialen Medien nach dem Fang eines 2,81 Meter großen Wallers am Sonntag aus dem Weicheringer See (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) haben es in sich. Auf Facebook sprechen den beiden Neuburger Fischern einige Nutzer ein Kompliment aus, es hagelt aber auch Kritik. Was wenige wissen: Die Fischer haben richtig gehandelt.