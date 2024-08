„Der Stolz Bayerns“: Söder empfängt Bayern-Fußballerinnen

Die Fußballerinnen des FC Bayern wurden am Mittwoch von Ministerpräsident Markus Söder empfangen. Und sie erhielten ein besonderes Geschenk.

Die Fußballerinnen des FC Bayern München sind von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) empfangen worden. Der 57-Jährige ehrte die Mannschaft von Trainer Alexander Straus am Mittwochmorgen nachträglich für den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Söder überreichte dem Team als besonderes Geschenk den Arzberger Löwen mit Gravurband, die Bayern-Frauen bedankten sich mit einem von allen Spielerinnen unterschriebenen Trikot. Anschließend trug sich die komplette FCB-Delegation noch ins Goldene Buch der Staatskanzlei ein.

„Der Stolz Bayerns ist heute zu Gast. Meinen größten Respekt für Ihre Leistungen in der vergangenen Saison“, sagte Söder. Vom FCB waren neben der Mannschaft unter anderem Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, Sportvorstand Max Eberl und Präsident Herbert Hainer anwesend. „Das Team hat sich diese Ehrung mehr als verdient. Dreimal in den vergangenen vier Jahren Meister, am Sonntag kam der Supercup dazu: Die Titelsammlung wächst – und motiviert uns, nicht nachzulassen“, sagte Hainer.

