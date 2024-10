Das aktuelle Flughafen-Fiasko dürfte einen besonders ärgern: Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Grund: Laut Lufthansa-Boss Carsten Spohr sei München tatsächlich der schlechteste Flughafen in Europa, berichtet der „Spiegel“. Verspätungen und fehlendes Personal seien an der Tagesordnung. Spohr soll auf der Mitarbeiterversammlung in München – offenbar um Söder zu ärgern – manchmal erzählen, dass München sogar schlechter sei als Frankfurt, so der „Spiegel“.