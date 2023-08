Der Regen endet: Sonne und Sternschnuppen am Wochenende

Blumen im Sonnenschein - Butterblumen im Sonnenschein. - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Nach regnerisch kalten Wochen kehrt der Sommer nach Bayern zurück. Am Donnerstag ist im Süden zunächst noch starke Bewölkung zu erwarten, ansonsten Sonne und Quellwolken, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Unter Hochdruckeinfluss wird es allmählich wärmer. Unwetter oder Regen sind nicht vorhergesagt, am Wochenende soll es dann überall sonnig werden.

Sofern der Himmel klar ist, könnte es in den Nächten am Wochenende auch gute Chancen für die Beobachtung von Sternschnuppen geben. Vom 11. bis 14. August sollen die Voraussetzungen für die Beobachtung des alljährlichen Perseiden-Schauers am besten sein, jeweils zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang.

© dpa-infocom, dpa:230810-99-790335/3