Der Pfosten verhindert nächsten Fürther Heimsieg

Greuther Fürth hat den fünften Heimsieg in Serie verpasst - auch weil in der Schlussphase das Aluminium gegen Hannover 96 im Weg stand. Zufrieden war Trainer Zorniger trotzdem.

Um ein Haar hätte es für Trainer Alexander Zorniger mit der SpVgg Greuther Fürth trotz eines vorangegangenen Rückstands doch noch zum fünften Heimsieg in Serie gereicht. Stürmer Ragnar Ache hatte in der Schlussphase den Siegtreffer auf dem Fuß. Doch der Schuss des 24-Jährigen landete am Pfosten (84. Minute). So blieb es bei der Rückkehr von Ex-Coach Stefan Leitl in den Fürther Ronhof zwischen der Spielvereinigung und Hannover 96 in einer umkämpften Partie der 2. Fußball-Bundesliga beim 1:1 (0:0).

«Was entscheidend für mich war, war die Reaktion nach dem 0:1», sagte Zorniger nach der Begegnung am Sonntag. Die Mannschaft habe nach einem Negativerlebnis schon häufiger die Schultern hängen lassen. Das sei dieses Mal nicht so gewesen. «Nach dem 1:1 waren wir dann sogar näher dran am Siegtreffer», resümierte Zorniger.

Die Tore erzielten vor 10.845 Zuschauern Hannovers Hendrik Weydandt (54.) und Kapitän Branimir Hrgota, der für die Gastgeber per Foulelfmeter ausgleichen konnte (57.). Hannovers Thaddäus-Monju Momuluh ging dabei im eigenen Strafraum gegen Hrgota hart in einen Zweikampf. Schiedsrichter Florian Heft zeigte daraufhin auf den Punkt.

Die Entscheidung sorgte nach dem Schlusspfiff für Diskussionen. «Da sind wir wieder im Bereich, wo dann erzählt wird: Ja, es ist keine klassische Fehlentscheidung. Da scheiß ich jetzt auch mal drauf, muss ich ganz ehrlich sagen», schimpfte 96-Coach Stefan Leitl bei Sky. Er kehrte an seine frühere Wirkungsstätte zurück, nachdem er im vergangenen Sommer nach dreieinhalb Jahren in Franken nach Niedersachsen weitergezogen war.

Für den größten Diskussionsstoff in der ersten Hälfte sorgte ein Körpereinsatz von Hannovers Luka Krajnc gegen Ache (35.). Heft entschied zunächst auf Elfmeter. Die Entscheidung korrigierte der Unparteiische aber nach Ansicht der Videobilder - im Gegensatz zur Situation vor dem 1:1.

