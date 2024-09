Der Gillamoos-Grantler: Hart aber fair - das prangert er 2024 an

Der Gillamoos-Grantler nimmt kein Blatt vor den Mund. 2024 legt er wieder den Finger in so manche Wunde, beschäftigt sich mit Latein am Gillamoos oder Friedrich Merz. Besonders liegt ihm aber der Besucherschwund an Gillamoos & Co. am Herzen.



Gillamoos-TV: Der Grantler schlägt wieder zu. Volksfeststerben... nicht mit dem Gillamoos - oder doch?









Gillamoos-TV: "Nicht Kreuzberg ist Deutschland, Gillamoos ist Deutschland" - dieses Zitat von Friedrich Merz greift der Grantler auf.









Der Grantler hat was entdeckt. Gab es den Gillamoos bei den Römern...?