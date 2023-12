Der etwas andere Einsatz eines Martinshorns: Polizei weckt Mann aus Tiefschlaf

Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz ist die Polizei am frühen Freitagmorgen in Rosenheim gerufen worden. Ein Mann war um 5 Uhr regungslos liegend in einem Auto entdeckt worden, wie die Polizei mitteilte.









Den Angaben zufolge sei nicht erkennbar gewesen, ob der 23-Jährige Hilfe brauchte oder nur schlief. Trotz Klopfens an die Scheiben, Rütteln des Autos und lauter Ansprache habe der Mann keine Regung gezeigt. Die Beamten stellten daraufhin das Polizeiauto auf Höhe der Fahrerseite und schalteten Blaulicht und Martinshorn an. „Diese Dröhnung zeigte Wirkung und der 23-jährige Mann aus dem Allgäu erwachte aus seinen Träumen. Etwas verschlafen öffnete er die Autotür und gab an, dass er die Nacht in seinem Pkw verbracht habe“, so Robert Maurer von der Rosenheimer Polizei.



Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab knapp zwei Promille Alkohol im Blut. Anzeichen, dass der Mann mit dem Auto gefahren war, habe es nicht gegeben.

− dpa