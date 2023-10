Schnee in Bayern: Erste Flocken sind im Oktober nicht ungewöhnlich - der Temperatursturz schon

Im Familien-Winterland Mitterdorf im Bayerischen Wald freute sich der kleine Nico gestern über seinen ersten Schneeball in diesem Winter. − Foto: Julia Schrottenbaum/Familien-Winterland Mitterdorf

Der erste Schnee des Winters 2023/2024 hat uns in diesem Jahr Mitte Oktober erreicht. Die ersten Bilder von weißen Landschaften flattern durch das Internet, auf der Zugspitze, aber auch auf anderen weitaus weniger hohen Bergen in Ober- und Niederbayern war es am Sonntagnachmittag schon überzuckert. Ist das normal?









„Das ist Mitte Oktober völlig normal“, erklärt Dr. Guido Wolz, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD), auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern. Und ergänzt: „Was nicht normal ist, waren die Tage vorher.“











Rekordverdächtig hohe Temperaturen im Oktober, dann Schnee





Denn die Temperaturen waren in der vergangenen Woche für einen Oktober fast schon „rekordverdächtig hoch“, wie Wolz sagt. „Und dann kam von Freitag bis Sonntag dieser krasse Temperatursturz.“ Grund für die zunächst so hohen Temperaturen war subtropische Warmluft, die dann am Wochenende aber von einer Kaltfront mit polarer Meeresluft verdrängt wurde.



Dass Schnee im Oktober gerade in den Bergen aber wirklich nichts ungewöhnliches ist, zeigt Wolz auch mit Blick auf sein Archiv: Im Jahr 1974 beispielsweise war der Oktober „extrem kalt“ - und Ende Oktober lagen da auf der Zugspitze bereits 3,95 Meter Schnee. 1,40 Meter sind zu diesem Zeitpunkt auf dem Wendelstein gemessen worden, in Oberstdorf waren es 54 Zentimeter - um nur drei Beispiele zu nennen.





Zwei Zentimeter Schnee auf der Zugspitze





Aktuell, Mitte Oktober 2023, wurde an diesem Montagmorgen auf der Zugspitze eine Schneehöhe von zwei Zentimetern gemessen, auf dem Großen Arber liegt ein Zentimeter. Und der „Tiefpunkt der kalten Luft“ ist bereits am Sonntag erreicht worden, ab jetzt wird es wieder milder.



Zwar könne es in den kommenden Nächten noch zu leichtem Frost kommen, grundsätzlich bleibe es aber erst mal niederschlagsarm. Ab Mitte der Woche ist der „Spuk mit den Frosttemperaturen“ dann erstmal vorbei, prognostiziert Wolz. Am Donnerstag könnte das Thermometer schon wieder auf bis zu 20 Grad klettern.





Wie wird der Winter 2023/2024?





Und wie wird der Winter 2023/2024 insgesamt? Da lacht Meteorologe Wolz. Und erklärt: „Es wäre völlig unseriös, dazu jetzt schon eine Aussage zu treffen.“ So weit reichten die Wettermodelle einfach nicht in die Zukunft. Er persönlich glaubt aber, das verrät er im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern, an einen eher milden Winter in diesem Jahr. Denn die warmen Wassertemperaturen im Atlantik und Mittelmeer könnten für milde Temperaturen im Winter auch in Bayern sorgen.