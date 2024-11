Der erste Schnee des Winters 2024/25 soll am Mittwochnachmittag in Bayern fallen

Der Winter kommt. Schon in wenigen Stunden soll in Bayern der erste Schnee der Saison fallen, bestätigt Wetterexperte Dominik Smieskol vom Deutschen Wetterdienst (DWD) im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern am Mittwochvormittag.









Wenn Smieskol den Winter herbei beschwört, klingt das in etwa so: „Es zieht ein Niederschlagsgebiet von Nordosten über Bayern. Zunächst in Oberfranken und der Oberpfalz kommt es dabei zu leichten Niederschlägen. In der zweiten Tageshälfte wird das auch an den Alpen und insgesamt weiter südwärts in Bayern der Fall sein.“





Temperaturen auf niedrigem Niveau





Dabei bleiben die Temperaturen vor allem im Süden Bayerns auf niedrigem Niveau. Und das bedeutet: Im Süden Bayerns ist an diesem Mittwochnachmittag aller Voraussicht nach mit dem ersten Schneefall dieses Winters zu rechnen.



„Große Niederschlagsmengen sind aber nicht zu erwarten“, dämpft Smieskol die winterliche Vorfreude. Zudem würden die Scheeflocken in den allermeisten Gebieten auf dem Boden sofort wieder tauen - mit Schneedecke ist nicht zu rechnen. Am Alpenrand könne es aber zu zwei bis drei Zentimetern Schneedecke reichen, meint Smieskol auch.





Der erste Schnee in Bayern und Glätte auf den Straßen





In Regionen mit einer Höhe von über 600 Metern ist außerdem mit Glätte auf den Straßen zu rechnen, warnt er. Vorsicht ist vor allem im südlichen Bayern für Autofahrer geboten.



Das Winter-Intermezzo in Bayern wird unterdessen nicht besonders lang anhalten. Der Mittwoch ist der kälteste Tag in nächster Zeit, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Sobald die Schneeflocken ihren Fall beenden, dürfte es wieder etwas wärmer werden.





Schicken Sie uns Fotos!





Dennoch: Wir wollen die ersten Schneeflocken der Saison mit Ihrer Hilfe festhalten. Bitte schicken Sie uns ein Foto vom ersten Schnee dieses Winters, und schreiben Sie dazu, wer das Bild wo aufgenommen hat. Senden Sie dazu einfach eine kurze Mail an social-media@mgbayern.de.