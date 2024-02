Der Blitzermarathon kommt auch 2024 – und der Termin steht schon

Seit mehr als zehn Jahren gibt es in Deutschland den sogenannten Blitzermarathon. Eine Aktion, bei der die Polizei bundesweit verstärkt an Straßen blitzt und kontrolliert, um Verkehrssünder und Raser zu „erwischen“. Der Termin für 2024 steht schon.









Dass auch 2024 der Blitzermarathon steigt, davon war auszugehen. Laut einem Bericht der Auto-Bild steht auch der Termin schon: Die Woche vom 15. bis 21. April wird zur Kontrollwoche, Haupttag – also der eigentliche Blitzermarathon – ist demnach der 19. April. Ein Freitag.



Mit dieser Aktion soll das Bewusstsein für die Gefahren des Straßenverkehrs geschärft werden. Zu den Hauptunfallursachen zählen in der Oberpfalz überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit.





Radarfallen an Unfallschwerpunkten





Los geht es dann schon in den frühen Morgenstunden, geblitzt wird bis tief in die Nacht hinein. Besonders wahrscheinlich sind die Tempokontrollen an Unfallschwerpunkten und in Gebieten mit einer besonderen Gefährdungslage, also beispielsweise an Schulen.



Dann hagelt es wohl auch wieder Bußgelder, Verwarnungen oder auch Fahrverbote. So wie zuletzt 2023. Damals waren es laut Angaben des Innenministeriums 8.690 Geschwindigkeitssünder, die die bayerische Polizei beim zehnten 24-Stunden-Blitzmarathon vom 21. April, 6 Uhr, bis zum 22. April, 6 Uhr, erwischte. Das waren etwas weniger als beim Blitzmarathon 2022 (9.756 Geschwindigkeitsverstöße).





95 km/ zu schnell





Der Höchstwert wurde bei einem Autofahrer gemessen, der auf einer Staatsstraße bei Freising mit 155 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 60 km/h gemessen wurde. Die Ausrede des Fahrers: Er habe einen Magen-Darm-Virus und müsse schnell nach Hause. Er bekam drei Monate Fahrverbot sowie ein Bußgeld von bis zu 1.400 Euro und zwei Punkte in Flensburg.