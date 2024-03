Der Blaue Reiter und die Reise nach London

Das Lenbachhaus in München ist berühmt für seine Sammlung mit Werken der Künstlergruppe Blauer Reiter. Nun wurden einige Arbeiten nach London ausgeliehen. Eine Chance, findet die Galerie.

Anlässlich der Reise wichtiger Werke der Künstlergruppe Blauer Reiter nach London rückt das Lenbachhaus in München selten gezeigte Arbeiten seiner Sammlung in den Vordergrund. Sie würden gemeinsam mit nicht verliehenen Höhepunkten neu präsentiert und in einen größeren zeitgeschichtlichen Kontext gesetzt, teilte die städtische Galerie am Montag in München mit. Ab Dienstag zeigt die Schau „Der blaue Reiter. Eine neue Sprache“ rund 250 Gemälde, Grafiken, Hinterglasbilder, Fotos und Skulpturen, darunter Werke von Paul Klee oder Wassily Kandinsky, die lange nicht mehr zu sehen waren, wie es in einer Mitteilung heißt. Darunter seien auch aktuelle Neuankäufe.

Das Lenbachhaus ergänzt die Ausstellung mit einer Bibliothek und Filmen. Der Film sei damals ein junges Medium gewesen und sei auch für die Künstlerinnen und Künstler des Blauen Reiter prägend gewesen, heißt es in der Mitteilung.

In London sind die Münchner Leihgaben Teil der Ausstellung „Expressionists. Kandinsky, Münter and the Blue Rider“. Sie läuft vom 25. April bis 20. Oktober in der Tate Modern.

