Der Bayerwald-Künstler Michael Lauss zerstückelt die Welt und fügt sie wieder zusammen

Die Herrgottschnitzerei hat er schon längst buchstäblich in den Winkel gestellt. Aber die religiöse Sozialisation war für den 1955 in Linz geborenen und seit langem schon in Wegscheid lebenden und schaffenden Michael Lauss wichtig und auch wegweisend. Er ist aufgewachsen in der Nachkriegszeit, in einer katholischen Bilderwelt des Mühlviertels, inmitten von zehn Geschwistern. Da war die Enge quasi vorgezeichnet. Er musste ausbrechen aus der häuslichen Geborgenheit und dem Aufgehobensein im Althergebrachten.