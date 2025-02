Demonstrationen nach Anschlag von München

Drei Tage nach dem Angriff auf eine Kundgebung mit zwei Toten gehen in München Menschen auf die Straße. Mehrere hundert wenden sich gegen eine Instrumentalisierung. Die AfD hält eine Mahnwache ab.

Der Anschlag von München hat Demonstranten aus unterschiedlichen politischen Lagern auf die Straße gebracht. Am Königsplatz, nur einige hundert Meter vom Tatort entfernt, standen sich - teilweise im Schneetreiben - eine Mahnwache der AfD und eine Kundgebung von Gegnern einer politischen Instrumentalisierung gegenüber.

Laut Polizei hatte die Mahnwache am späten Vormittag rund 70 Teilnehmer, die andere Demonstration etwa 600. Beide Zahlen waren noch vorläufig. Die Polizei war mit zahlreichen Beamten vor Ort und hielt die Kundgebungen auf Abstand.

Am Donnerstag war ein 24-jähriger Afghane mit seinem Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi gefahren. Ein zweijähriges Mädchen und seine 37 Jahre alte Mutter wurden dabei so schwer verletzt, dass sie am Samstag im Krankenhaus starben. Mindestens 37 weitere Menschen erlitten Verletzungen. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Tat einen islamistischen Hintergrund hat.

