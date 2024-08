Dementer Heimbewohner soll Zimmergenossen umgebracht haben

Prozess in Traunstein - Eingang zum Gerichtsgebäude in Traunstein. Hier beginnt der Prozess gegen einen dementen Altenheimbewohner, der seinen Zimmergenossen getötet haben soll. (Archivfoto) - Foto: Uwe Lein/dpa

Zwei Tage, nachdem der Mann bei ihm eingezogen ist, soll ein dementer Heimbewohner seinen Zimmergenossen umgebracht haben. Der Prozess um den Fall wirft ein Schlaglicht auf die Zukunft der Pflege.

Vor dem Landgericht Traunstein beginnt heute (9.00 Uhr) der Prozess gegen einen dementen Altenheimbewohner, der seinen Zimmergenossen umgebracht haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 93-Jährigen, der als schuldunfähig eingestuft wird, Totschlag vor. Er soll - zwei Tage nach dessen Einzug - massiv auf den Kopf des 84 Jahre alten Mitbewohners eingewirkt, seine Nase und seinen Mund zugedrückt haben.

Sicherheit in Pflegeheimen und der Schutz von und auch vor dementen Menschen ist immer wieder Thema - und dürfte in den kommenden Jahren ein noch größeres werden. In Bayern leben nach Angaben von Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) derzeit rund 270.000 Menschen mit Demenz. Die Zahl werde bis zum Jahr 2030 voraussichtlich auf 300.000 steigen und bis 2040 auf 380.000.

Brysch: „Träger und Gesellschaft schauen viel zu sehr weg“

„Pflegeheime sind weder Orte der permanenten Glückseligkeit, des Grauens oder rechtsfreie Räume. Auch leben hier Menschen, die nicht nur körperliche, sondern oft kognitive Einschränkungen haben“, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur. Rund 80 Prozent der Heimbewohner in Deutschland leiden seinen Angaben zufolge unter Demenz.

„An die Beschäftigten stellt das hohe Ansprüche“, sagte er. „Auch müssen sie Konflikte erkennen, ebenso eigene Frustrationen bewältigen.“ Eine „Kultur des Hinschauens“ müsse trainiert werden. „Offenheit im Umgang mit Defiziten gehört dazu. Ergänzt durch Supervision.“ Er kritisierte: „Träger und Gesellschaft schauen viel zu sehr weg. Politisch ist das ein heißes Eisen, denn die Pflegeversicherung finanziert eine Mangelverwaltung. Eine bundesweite einheitliche Statistik zu Gewalt in der Pflege wäre hilfreich.“

