Defekte Kabel verursachen Stromausfall in Teilen Nürnbergs

Im Osten Nürnbergs ist am Dienstag in vielen Haushalten vorübergehend der Strom ausgefallen. Ursache seien zwei defekte Mittelspannungskabel gewesen, teilte der Energieversorger N-Ergie mit. Betroffen seien am Vormittag Anwohnerinnen und Anwohner rund um das Umspannwerk Rehhof in den Stadtteilen Rehhof, Mögeldorf, Tullnau und Zerzabelshof gewesen. Erste Haushalte hätten etwa nach 40 Minuten wieder Strom gehabt. Kurze Zeit später sei die Störung vollständig behoben gewesen.

