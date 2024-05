Defekt in Maschinenraum: Einsatz wegen Rauch auf Schiff

Feuerwehr - Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. - Foto: Pia Bayer/dpa/Symbolbild

Auf dem Passagierschiff „Alte Liebe“ auf dem Main in Würzburg ist es am Dienstag zu einem Feuerwehreinsatz wegen einer Rauchentwicklung aus dem Maschinenraum gekommen. Fahrgäste hätten sich zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Schiff befunden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Lediglich Personal sei an Bord gewesen. Einsatzkräfte der Feuerwehr lüfteten das Schiff, verletzt wurde niemand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe es im Maschinenraum einen Defekt gegeben. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

