Deckenteile von Tiefgarage stürzen auf Parkfläche

Teile einer Trockenbaudecke fallen plötzlich in einer Tiefgarage auf die Parkfläche. Die Schäden sind laut Polizei erheblich.

In der Tiefgarage einer Realschule in Dachau sind Teile der Decke auf die Parkfläche herabgefallen. Menschen seien nicht verletzt worden, der Schaden am Gebäude sei aber erheblich, teilte die Polizei mit. Es seien auch einige wenige Fahrzeuge beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag gegen 16.00 Uhr.

Warum die Trockenbaudecke herabstürzte, wird noch ermittelt. Den Schülerinnen und Schülern beschert das Ereignis am Donnerstag einen schulfreien Tag. Das Landratsamt Dachau begründete dies mit dem Schaden und den Aufräumarbeiten.

