Davidstern an Wand von israelischem Restaurant

Auf die Hauswand eines israelischen Restaurants in Nürnberg haben noch unbekannte Täter einen Davidstern gesprüht. Wie die Polizei mitteilte, ist dieser knapp zwei Quadratmeter groß und wurde in der Nacht zum Sonntag an die Fassade gebracht - zusammen mit einer beleidigenden Formulierung. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Das Fachkommissariat für Staatsschutz der Nürnberger Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Während des Nationalsozialismus wurden Gebäude mit dem Davidstern markiert, um jüdische Bewohner kenntlich zu machen.

