Dauerregen und Glätte in Bayern erwartet – Sturmwarnung im Süden

Nach einer kurzen Regenpause wird im südlichen Bayern bis zum Wochenende erneut Dauerregen erwartet, wodurch es vereinzelt zu Hochwasser kommen kann.









Wie das Bayerische Landesamt für Umwelt mitteilte, hat sich die Hochwasserlage in weiten Teilen des Freistaats jedoch vorerst entspannt. Im oberen Maingebiet gibt es nur noch vereinzelt Hochwasser und die Wasserstände der Donau, Führt und Itz gingen zurück. Neue Hochwassergefahr droht dem Freistaat nach den Angaben aber schon am Freitag.





Sturmwarnung im Süden





Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kommt es ab dem Donnerstagnachmittag bis Freitagvormittag in Schwaben und in weiten Teilen des Alpenvorlandes erneut zu kräftigen Regenfällen. Zudem werden in der Nacht zum Freitag in Südbayern vorübergehend kräftiger Wind und teils schwere Sturmböen erwartet. Im südlichen Teil der Landkreise Berchtesgadener Land, Traunstein und Rosenheim könne es laut DWD bis zum Freitagmorgen zu Orkanböen kommen, über 1500 Höhenmetern könnten diese Geschwindigkeiten zwischen 100 km/h und 120 km/h erreichen.



Am Freitag kann es im Tagesverlauf weiterhin zu Regen und in den Alpen zu Schneefällen kommen. Die Temperaturen sollen bis zum Samstag deutlich sinken - auf bis zu minus drei Grad. Gebietsweise ist deswegen Glätte möglich.



Auch am Wochenende bleibt es nach den Angaben des DWD weiterhin regnerisch und bewölkt. Die Temperaturen steigen zum Sonntag hin wieder auf bis zu 12 Grad.

− dpa/ajk