Der Dauerregen lässt am Wochenende die Flusspegel steigen. − Foto: Symbolfoto imago

Dauerregen kommt am Wochenende auf den Südosten Bayerns zu – und lässt die Pegel steigen. Bis Sonntag werden teilweise über 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter erwartet. Der Hochwassernachrichtendienst warnt vor Überschwemmungen. Alle Entwicklungen in Niederbayern finden Sie in unserem Liveblog.