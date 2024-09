Dauerregen lässt Pegel steigen: Die Lage in der Region im Liveblog

Dauerregen kommt am Wochenende auf den Südosten Bayerns zu – und lässt die Pegel steigen. Bis Sonntag werden teilweise über 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter erwartet. Der Hochwassernachrichtendienst warnt vor Überschwemmungen. Am stärksten betroffen dürften der Chiemgau, das Mangfallgebirge und das Berchtesgadener Land sein. Aber auch in anderen Regionen können am Wochenende Flüsse und Bäche über die Ufer treten. Alle Entwicklungen in der Region finden Sie in unserem Liveblog.