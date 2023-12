Das sind die beliebtesten Baby-Namen 2023 in Bayern und Deutschland

Der Namensforscher Knud Bielefeld hat Daten aus über 400 Städten in Deutschland ausgewertet und eine Liste der beliebtesten Babynamen 2023 veröffentlicht. − Symbolbild: Stefan Puchner/dpa

Welchen Namen soll der Nachwuchs nur bekommen? In Bayern fällt die Wahl der beliebtesten Namen laut einer Auswertung anders aus als im Bund.









Die Vornamen Sophia und Lukas sind bei 2023 in Bayern geborenen Kindern besonders beliebt. Sie stehen auf einer am Freitag vorgestellten Liste des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld aus Ahrensburg (Schleswig-Holstein) ganz oben. Bei den männlichen Vornamen folgen darauf die Namen Felix, Maximilian, Leon und Elias. Zu den beliebtesten weiblichen Vornamen zählen laut der Liste außerdem die Namen Hannah, Emilia, Emma und Marie.



Baby-Namen 2023: Daten aus über 400 Städten





Der Namensforscher Knud Bielefeld erfasste eigenen Angaben zufolge für das Jahr 2023 mehr als 280.000 Geburtsmeldungen aus Kliniken und Standesämtern aus ganz Deutschland. Das entspreche etwa 40 Prozent aller in Deutschland geborenen Babys. Die Auswertung basiere auf Quellen aus 412 Städten, in 456 Städten gebe es eine Geburtsklinik.











Die beliebtesten Baby-Namen in Deutschland





In der bundesweiten Vornamen-Statistik finden sich als häufigste Vornamen für 2023 neugeborene Mädchen auf den ersten fünf Plätzen Emilia, Emma, Sophia, Hannah und Mia. Bei den Jungs sind es Noah, Matteo, Elias, Leon und Paul.



Bielefeld veröffentlicht die Ranglisten der Vornamen seit 2006. Eine ähnliche Statistik – allerdings mit nach eigenen Angaben rund 90 Prozent aller Daten von den Standesämtern – gibt auch die Gesellschaft für Deutsche Sprache heraus.

