Das Küssen soll sie gestört haben: Frau geht Paar in Zug an

Eine 46-Jährige hat in einem Zug nach München ihre Sitznachbarin hinterrücks attackiert - vermutlich weil diese ihren Freund geküsst hatte. Die Verdächtige habe das vor ihr sitzende Paar bereits nach einem ersten Kuss angeschrien, dass sie damit aufhören sollen, sagte eine Bundespolizeisprecherin am Montag. Nach einem späteren zweiten Kuss soll die Frau der 30-Jährigen dann am Sonntagabend von hinten auf die Schulter geschlagen haben. Am Münchner Hauptbahnhof wurde die polizeibekannte Verdächtige vorläufig festgenommen, durfte aber nach den Maßnahmen wieder gehen. Sie muss sich nun wegen der Körperverletzung verantworten. Die 30-Jährige musste nicht ärztlich behandelt werden.

© dpa-infocom, dpa:240318-99-378205/2