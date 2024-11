„Das ist Rekordtempo“: Polizeitagungszentrum in Freyung eingeweiht

„Sind auf der Zielgeraden“: Ministerpräsident Markus Söder besuchte gestern zusammen mit Innenminister Joachim Herrmann und Bauminister Christian Bernreiter (verdeckt) die früheren Klinik-Gebäude in Freyung, in denen nun Polizisten fortgebildet werden. Im Hintergrund: das „Haus 2“, das wohl abgerissen wird. − Foto: Jahns

Es soll jetzt zügig voran gehen – das war das klare Signal am Mittwoch bei der offiziellen Einweihung des Fortbildungs- und Tagungszentrums der Bayerischen Polizei in Freyung (Landkreis Freyung-Grafenau). „Wir sind jetzt auf der Zielgeraden“, stellte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit Blick auf die Gebäudlichkeiten in der Bayerwaldstadt fest.





Das Fortbildungszentrum soll neben dem Zentrum in Ainring (Landkreis Berchtesgadener Land) die künftige Schulung der Polizisten sichern. „Bayern hat die beste Polizei“, zeigte sich Söder bei dem Ortsbesuch in Freyung überzeugt. „Es hat die höchste Aufklärungsquote.“ Und damit das so bleibe, benötige man weiterhin gut aus- und fortgebildete Polizisten. Das zusätzliche Zentrum in Freyung sei auch angesichts aufgestockter Polizeizahlen von Bedeutung.



Bis zu 4000 Polizisten sollen jährlich geschult werden

Rund 4000 Seminarteilnehmer jährlich soll es in der Bayerwaldstadt im Endausbau einmal geben. Davon ist man aktuell noch weit entfernt. Das neue Fortbildungszentrum befindet sich in einer früheren Kurklinik im Ortsteil Geyersberg in Höhenlage der Stadt. Die Klinik hatte aus wirtschaftlichen Gründen 2022 schließen müssen. Danach stand der riesige Gebäudekomplex, bestehend aus drei Häusern, leer.



Nachdem sich Pläne für das Polizeizentrum mit einem Neubau auf der grünen Wiese aus Kostengründen zerschlagen hatten, kam vergangenes Jahr das leerstehende Klinikgebäude ins Spiel. „Letztes Jahres haben wir es uns dann angeschaut“, sagte Innenminister Joachim Herrmann gestern. „Und es hat uns direkt überzeugt. Es ist ein exzellentes Gebäude mit guter Bausubstanz.“ So könne man im sogenannten „Haus 1“ beispielsweise den Speisesaal weiterverwenden. Auch eine vollausgestattete Küche ist noch aus Klinikzeiten vorhanden.





140 Einzelzimmer mit Nasszellen geplant

Keinen Hehl machte man aber auch daraus, dass nicht alle drei Gebäudeteile gleichermaßen weitergenutzt werden können: In „Haus 1“ könne man viel verwenden, allerdings muss auch saniert werden. Unter anderem sollen hier binnen eines Jahres rund 140 Übernachtungsmöglichkeiten – Einzelzimmer mit Nasszelle – entstehen, damit auch Mehrtagesseminare angeboten werden können, wie Polizeipräsident Michael Dibowski der Mediengruppe Bayern sagte.



Aktuell – seit Mitte Oktober – gibt es bereits Tagesseminare. Diese finden in „Haus 3“ statt. Dort wurden in den vergangenen Monaten die früheren Kurklinik-Räume so umgebaut, dass moderne Schulungsräume – drei große, zwei kleinere – entstanden sind.



Die wohl größte Herausforderung aber ist der riesige Mittelbau, das „Haus 2“, der frühere Übernachtungstrakt. Er steht aktuell leer und am wahrscheinlichsten sei hier ein Abriss mit Neubau.





Bernreiter: „Win-Win-Win-Situation“





Dennoch: Als „Win-Win-Win-Situation“ für alle Seiten bezeichnete Bauminister Christian Bernreiter gestern die Entscheidung für die Immobilie in Freyung. Dass es zuletzt so zügig voran ging, freue ihn sehr: „Erst im März war alles unter Dach und Fach – und jetzt feiern wir bereits Eröffnung: Das ist Rekordtempo.“ Nach und nach sollen nun die Sanierung beziehungsweise der Ausbau der Bettenkapazitäten vorangehen.



Seinen großen Dank sprach Freyungs Bürgermeister Olaf Heinrich gestern den Entscheidungsträgern aus – die leerstehende Kurklinik hätte auf Dauer zu einem enormen Kraftakt für die Stadt werden können. Jetzt aber sei ein „großer Entwicklungsimpuls“ geschaffen worden und der Stadt tue auch die erwartete Zahl qualifizierter Arbeitsplätze gut.





