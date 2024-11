Das große Los beim Eurojackpot gezogen: 2,6 Millionen Euro gehen nach Oberbayern

Ein Oberbayer hat das große Los gezogen und sich mit seinen Zahlen 4, 7, 19, 26, 27 sowie der Eurozahl 4 die Gewinnklasse 2 im Eurojackpot gesichert. Der glückliche Gewinner darf sich nun über einen beeindruckenden Lottogewinn von genau 2.637.766,50 Euro freuen! Für den Hauptgewinn in der Gewinnklasse 1 fehlte ihm lediglich die zweite richtige Eurozahl (5).







Für seinen Internet-System-Spielschein investierte der Gewinner, inklusive der Zusatzlotterien SUPER 6 und Spiel 77 lediglich 16,25 Euro inklusive Bearbeitungsgebühr. Da die Ziehungen der beiden Zusatzlotterien erst am Mittwoch stattfinden, kann der Oberbayer möglicherweise noch weitere Gewinne erzielen.



In der Gewinnklasse 2 teilt er sich den Jackpot mit sieben weiteren glücklichen Gewinnern. Auch in Spanien, Italien, Schweden, Berlin und dreimal in Nordrhein-Westfalen wurden über 2,6 Millionen Euro gewonnen.





Fünf sechsstellige Gewinne gehen nach Bayern

Darüber hinaus dürfen sich fünf bayerische Glückspilze in der Gewinnklasse 3 über einen Gewinn von jeweils 115.152,00 Euro freuen.

− red