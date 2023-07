Das Fest der Volksmusik feiert am 10. September in Aldersbach seinen 20. Geburtstag

Ein Rückblick in die Anfangszeit des Volksmusiktags: Alles begann im Museumsdorf Tittling. −Foto: PNP

Der Internationale Volksmusiktag wird 20. Heuer findet er – wie auch die Jahre zuvor – am 10. September in Aldersbach im Landkreis Passau statt. Musik- und Tanzgruppen sowie Händler, die am Bauern- und Handwerkermarkt teilnehmen wollen, können sich melden.









Es wird wieder aufgespielt, gesungen, getanzt und vieles mehr – denn der Internationale Volksmusiktag ist nach längerer Pause endlich zurück! Am Sonntag, 10. September, findet das Fest der Tradition und des Brauchtums wieder im historischen Kloster in Aldersbach statt und wartet dieses Jahr mit einem besonderen Jubiläum auf: Der Internationale Volksmusik begeht 2023 feierlich seinen 20. Geburtstag.





Auftritte können auch noch kurzfristig angemeldet werden





Wer nicht nur zu Besuch sein, sondern seine eigenen Musik- oder Tanzeinlagen darbieten möchte, kann sich und seine Gruppe noch kurzfristig für einen Auftritt auf dem Volksmusiktag im MiE-Büro anmelden. Außerdem sind Kurzentschlossene, die Speisen und bayerische Schmankerl anbieten, herzlich eingeladen, sich mit einem Stand für den traditionellen Bauern- und Handwerkermarkt entlang des Hauptweges im Kloster Aldersbach anzumelden. Sämtliche Anfragen sollten bis Ende Juli entweder per Mail an info-mie@mgbayern.de oder telefonisch an 0851 802 202 gerichtet werden. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite menschen-in-europa.de.





Viele namhafte Preisträger





Der Tag beginnt um 9.30 Uhr mit einem feierlichen Festgottesdienst auf der Seebühne unter der Leitung von Pfarrer Sebastian Wild vom Pfarrverband Aldersbach. Das überregional bekannte Kulturpreisträger-Duo Soizweger Zwoagsang wird den Gottesdienst begleiten und so musikalisch auf das weitere Tagesprogramm einstimmen. Um 11 Uhr eröffnen unsere Freunde aus Österreich von der Ortskapelle St. Marien auf der Festbühne feierlich den Volksmusiktag und leiten die Preisverleihung ein. Den begehrten Preis nahmen seit 2009 namhafte Größen der Volksmusik und populären Unterhaltungsmusik von Hansi Hinterseer über Florian Silbereisen bis zur Band Haindling in Empfang. 2023 erhält die Kultband LaBrassBanda für ihre Vorreiterrolle in der modernen bayerischen Blasmusik den MENSCHEN in EUROPA Award aus den Händen des Kabarettisten und niederbayrischen Heimatbotschafters Django Asül. Auch die ukrainische Gruppe Gerdan rund um Inna Savchenko wird nun ausgezeichnet.





Musik, Tanz und Gesang aus Bayern und aller Welt





Neben der Preisverleihung wird es auch dieses Jahr auf dem weitläufigen und idyllischen Areal wieder viel Musik, Tanz und Gesang aus Bayern und aller Welt geben. Neben Gerdan werden zahlreiche Gruppen aus dem europäischen Ausland auftreten und das Publikum mit den Klängen ihrer Heimat begeistern.

Egal ob als Musiker, Tänzer oder Besucher – seien auch Sie dieses Jahr mit dabei und erleben Sie, wie unterschiedlich und doch vertraut Traditionen auch weit über die Grenzen Bayerns hinaus sein können. Tickets für den Volksmusiktag können im Vorverkauf ab 1. August im Kloster-Shop des Klosters Aldersbach oder ab 9 Uhr an der Tageskasse für zehn Euro (Erwachsene) beziehungsweise drei Euro (Kinder und Jugendliche) erworben werden. Für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt frei.