Experte erklärt die Wetterlage: Darum schwächelt der Sommer gerade

Viele Wolken, Gewitter, Starkregen und vergleichsweise kühle Temperaturen, wenn man an die Hitzeglocken Mitte Juli denkt: So präsentiert sich, mit Ausnahme am Montag, aktuell das Wetter in Bayern – und so soll es den Prognosen zufolge in den kommenden Tagen auch bleiben. „Bei uns ist nichts von der Klimaerwärmung zu spüren!“, ist inzwischen von so manchem enttäuschten Sommerfan, der sich Sonne satt und Temperaturen jenseits der 25 Grad wünscht, zu hören. Im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern erklärt ein Experte die Wetterlage.