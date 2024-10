Darum ist Bayern für 2025 unter den zehn besten Reisezielen weltweit

Wohin reisen im Jahr 2025? Da hat der weltbekannte Reiseführer „Lonely Planet“ eine Top 10 der besten Reiseziele in Buchform („Lonely Planet's Best in Travel 2025“) weltweit herausgegeben. Mit dabei unter den zehn schönsten Regionen der Welt: Bayern.









Was jedem im Freistaat ohnehin klar sein dürfte, haben jetzt offenbar auch die Herausgeber des „Lonely Planet“ verstanden: Bayern ist wunderbar. Wunderschön. Besuchenswert. Und insgesamt einfach grandios.





„Hippe Modernität und hochgehaltene Tradition“





Wörtlich erklären die Reiseexperten: „Hippe Modernität und hochgehaltene Traditionen, mathematische Perfektion und Bierzeltgelage – der Freistaat hat einen unverwechselbaren, aber oft widersprüchlichen Charakter.“



Selbstverständlich bedient der „Lonely Planet“ so einige Klischees. So kommt es, dass natürlich das Oktoberfest lobend erwähnt wird, ebenso wie die Münchner Allianz-Arena. Dazu heißt es: „Das Stadion, dessen Fassade – Fußballfreunde wissen das natürlich – die Farbe wechseln kann, je nachdem wer in der Arena spielt, gilt als eines der spektakulärsten weltweit.“





Bier, Weißwürste und Schloss Neuschwanstein





Auch das Bier gehöre zu „den besten weltweit“, ist man im „Lonely Planet“ überzeugt. Auch eine Empfehlung zum Weißwurstfrühstück ist in dem Buch zu finden. Daneben finden natürlich die Biergärten Erwähnung, ebenso wie Schloss Neuschwanstein.



Die Berge werden als Ausflugsziel besonders hervorgehoben. „Fahr mit einem Elektroboot über den Königssee im Berchtesgadener Land, Bayerns schönstem Alpenwinkel (mit dunkler Nazi-Vergangenheit).“ Ein Besuch in Garmisch-Partenkirchen dürfe natürlich auch nicht fehlen, ebenso wenig wie ein Ausflug auf die Zugspitze. Gelobt wird auch die Landwirtschaft, die versuche, sich immer mehr in Richtung Bio zu entwickeln.





Neben der Schweiz, Nepal und England





Unter den zehn Regionen, die das Buch des Lonely Planet für 2025 weiter empfiehlt, sind unter anderem auch das Wallis in der Schweiz zu finden, ebenso wie Terai in Nepal oder die ostenglische Region East Anglia.

− dpa