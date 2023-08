Darf der Fischotter „Freiwild“ sein und getötet werden?

Der Fischotter ist streng geschützt und wird auf der Roten Liste als gefährdet eingestuft. Nach einem Gutachten der Landesanstalt für Landwirtschaft leben in Niederbayern und der Oberpfalz etwa 650 Fischotter. Der Streit, ob er getötet werden darf, ist wieder voll entbrannt. −Foto: dpa

Erst vorletzte Woche hat Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber es angekündigt und seitdem wird wieder heftig diskutiert. Ab 1. August dürfen in Niederbayern und der Oberpfalz ohne aufwändige Einzelgenehmigung Fischotter entnommen, das heißt getötet werden. Nach EU-Recht ist der Fischotter ein streng geschütztes Tier. Vor allem Naturschützer gehen nun auf die Barrikaden.



Die neue Verordnung gilt laut Kaniber für alle Landkreise Niederbayerns und für alle Landkreise der Oberpfalz, ausgenommen ist der Landkreis Neumarkt. Die Ministerin wird in einer Mitteilung wie folgt zitiert: „Wir mussten dort handeln, wo die Teichwirtschaft mittlerweile bedrohter ist als der Fischotter", so Kaniber in einer Pressemitteilung. Niemand wolle den Fischotter ausrotten, aber die Teichwirtschaft müsse erhalten bleiben.





„Wahlkampf auf Kosten des Artenschutzes“





Nachdem zunächst schon der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) die Verordnung abgelehnt hatte und sie als „Scheinlösung“ bezeichnet hatte, schiebt nun Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) scharfe Kritik nach und kündigt rechtliche Schritte an. Die bayerische Landesregierung habe per Ausnahmeverordnung den Abschuss der streng geschützten Art ohne „aufwendige Einzelgenehmigungen“ in Ostbayern erlaubt, heißt es in einer Mitteilung. Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH, betont: „Markus Söder macht Wahlkampf auf Kosten des Artenschutzes. Der Abschuss des Fischotters ist für die Teichwirtschaft nicht hilfreich, ein Desaster für den Artenschutz und rechtswidrig. Deshalb werden wir gerichtlich dagegen vorgehen. Statt eine Ausrottungsmaschinerie gegen streng geschützte heimische Wildtiere in Gang zu setzen, braucht es an Fischteichen nachhaltige Lösungen wie Zäune, Ablenkteiche und gesunde Gewässerlandschaften im Umfeld.“ Die bayerische Regierung sollte sich konsequent für die Renaturierung natürlicher Gewässer einsetzen, dann fühlten sich Fischotter auch außerhalb von bewirtschafteten Teichen wohl.





Fischereiverband: Verordnung sachlich und fachlich angreifbar





Auch ein anderer Verband, der sich auch dem Umweltschutz verschrieben hat, äußert Kritik an der Verordnung. Grundsätzlich so Michael Kreiner, sei sie längst überfällig. Dem Präsident des Fischereiverbandes Niederbayern aber geht sie nicht weit genug. Michael Kreiner sagt: „Die Verordnung gilt nur für die Teichwirtschaft. Die Angelfischer müssen sich weiter gefallen lassen, dass der Fischotter ihre kleinen Flüsse und Bäche leer frisst.“ Die Verordnung sei zudem sachlich und fachlich angreifbar, die Zahlen, mit denen argumentiert werde, seien Unsinn. Vor Gericht würde die Verordnung deshalb nicht standhalten.



Für Kreiner stellt sich zudem die Fischottersituation ganz anders als wie von den Naturschützern behauptet dar. Sein Verband betreibt seit 17 Jahren ein Monitoring. Dieses habe ergeben, dass der Otter nicht mehr gefährdet und flächendeckend vorhanden sei. Er wisse z.B. von neun gesichteten Tieren mitten in der Stadt Regen, die auch tagsüber im Wasser zu beobachten seien. Kleinere einen bis fünf Meter breite und bis zu einem Meter tiefe Bäche seien vom Otter leergefressen.





Fischer: Entnahme auch an Fließgewässern geboten





Für den Fischereivertreter ist klar, dass eine Verordnung wie bei anderen einst streng geschützten, jetzt aber wieder überhandnehmenden Tieren wie dem Kormoran und dem Biber die Entnahme in der Natur beinhalten müsse. Er nennt etwa einen Laichplatz für die Fischart Nase in seinem Heimatrevier an der Isar bei Dingolfing. „Hier plündert der Otter rigoros. Da müssen wir ihn entnehmen dürfen, wenn wir die Nasen retten wollen.“ Kreiner streitet nicht die Daseinsberechtigung des Fischotters ab, „aber darf ein nicht mehr gefährdetes Tier anderen Tierarten, die mittlerweile auf der Roten Liste stehen, den Garaus machen?“ Kreiner sagt zudem in Richtung Otterschützer: „Wir haben doch ganz andere Probleme derzeit beim Vogel- und Tierschutz mit den Klimaveränderungen, dem Niedrigwasser, der Trockenheit etc. und sollten an einem Strang ziehen. Stattdessen bekämpfen wir uns.“



Der LBV lehnt freilich strikt eine Entnahme von Ottern an Fließgewässern ab. Wie bei anderen Tierarten, die in Ausnahmen auch mal Konflikte mit dem Menschen verursachen können, plädiert der LBV beim Fischotter für einen „sachlichen“ und „pragmatischen“ Umgang mit der Situation.





LBV lehnt Entnahme an Fließgewässern strikt ab





Der Fischotter gehöre genauso zu Bayerns faszinierender Natur wie die Teichwirtschaft zur Kultur. Weiter schreibt der LBV in einer Mitteilung, man müsse die Situation an Erwerbs-Fischteichanlagen und natürlichen Gewässern trennen – die neue Verordnung würde aber auch Entnahmen der Fischotter an Fließgewässern rund um die Fischteiche ermöglichen. Der LBV lehnt daher die gesamte Verordnung ab – auch, weil wissenschaftliche Begleitung laut den Naturschützern fehlt. Besser wäre es, den bestehenden Managementplan zum Fischotter in Bayern „endlich“ zu aktualisieren.



Auf letzteres drängt auch Michaela Kaniber, es gelte, die Datenlage zur Fischotterpopulation schnell zu verbessern. Während belastbare Zahlen für Niederbayern und die Oberpfalz bereits vorlägen, liefen wissenschaftliche Untersuchungen zum Fischotterbestand in ganz Bayern derzeit noch.



Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) indes ist beauftragt, zum 1. August eine Höchstzahl von Fischottern, die in den festgesetzten Gebieten entnommen werden dürfen, festzulegen und den Stand nach Meldung einer Entnahme fortlaufend aktualisieren. Die LfL wird für die Teichwirte außerdem Unterlagen zur Verfügung stellen, die sie bei der Prüfung und Dokumentation der Entnahmevoraussetzungen unterstützen. Das Ministerium betont, dass die hohen Anforderungen des Arten- und Naturschutzrechts zu beachten seien.