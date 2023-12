Lichtblick in einem von Krieg und Katastrophen geprägten Leben: Die Ernte sieht heuer gut aus

Christina und Lansana Falley haben mit Unterstützung der Welthungerhilfe ihre Ernten deutlich steigern können. Doch verunreinigtes Trinkwasser hat eines ihrer Kinder getötet.



Ein dichtes Netz aus großen und kleinen Schweißperlen überzieht Christina Falleys Gesicht, als sie sich bei über 30 Grad über ein von dichtem Dschungel umgebenes Feld beugt. Sie jätet Unkraut. Auf ihrem Rücken trägt sie ihren eineinhalb Jahre alten Sohn Ansu. Die Arbeit auf dem Feld ist hart, aber Christina Falley und ihr Mann Lansana beschweren sich nicht. Sie sind dankbar für die besonders ertragreiche und an den Klimawandel angepasste Erdnuss-Sorte, die sie von MoPADA, der Partnerorganisation der Welthungerhilfe, erhalten haben. Das Ehepaar rechnet mit einer besonders guten Ernte. Ein Lichtblick in ihren Leben, die von Krieg und Katastrophen geprägten waren, und sie dennoch nicht verzagen ließen.





Schule ist Geschenk und Verpflichtung zugleich





Lansana Falley besuchte gerade die dritte Klasse, als 1991 in seinem Heimatland Sierra Leone der Bürgerkrieg ausbrach. Sein Vater wurde getötet, seine Schule zerstört. Der Ausbruch des Krieges war für Lansana Falley – wie für so viele Schülerinnen und Schüler – das Ende der Schulzeit. Dass seine Kinder zur Schule gehen können, sieht der Vater, der kaum lesen und schreiben kann, deshalb als Geschenk, aber auch als Verpflichtung an. „Meine Kinder dürfen in die Schule gehen. Sie müssen sich aber auch anstrengen. Vielleicht kann eines von ihnen dann mal Brunnenbauer werden“, sagt Falley.



Ein Brunnen spielt in seinem Leben eine dramatische Rolle. Denn jedes Jahr in der Trockenzeit zwischen November und April sinkt in weiten Teilen Sierra Leones der Grundwasserspiegel ab. Aus dem mit einer Hebelpumpe betriebenen Brunnen im Dorf der Falleys kommt dann oft nur noch modriges Wasser. Es schmeckt nicht nur faulig, es macht auch krank. Im schlimmsten Fall tötet es.





Ärzte und Krankenschwestern konnten nichts mehr für Tenema tun





So wie vor sieben Jahren. Er herrschte Trockenzeit, doch der Brunnen war für Lansana Falley und seine Familie die einzige Wasserquelle. Auch Lansanas damals jüngste Tochter Tenema trank das Wasser aus dem Brunnen. „Aber bald kam kein gutes Wasser mehr, und Tenema bekam Durchfall. Sie konnte nichts mehr bei sich behalten, nahm immer mehr ab“, berichtet ihre Mutter Christina Falley.



Als ihre Tochter immer apathischer wurde, band sie sich das ausgemergelte Mädchen mit einem bunten Tuch auf den Rücken und machte sich auf schmalen Pfaden und staubigen Pisten zu Fuß auf den Weg in die mehrere Marschstunden entfernte nächste Krankenstation. Doch auch dort konnten die Ärzte und Krankenschwestern nichts mehr für das geschwächte Kind tun. Tenema starb, als sie drei Jahre alt war.



Der Tod ihrer Tochter vor sieben Jahren macht Christina Falley schwer zu schaffen. Aber es wirft sie und ihren Mann nicht aus der Bahn, über das tragische Schicksal ihres Kindes zu sprechen. Auch den anderen Dorfbewohnern, die sich im Schatten einer Hütte versammelt haben, um Christina und Lansana Falley zuzuhören, treibt ihr Bericht keine Tränen in die Augen. So traurig die Geschichte vom Tod der kleinen Tenema auch ist, so gewöhnlich ist sie in Sierra Leone auch.





Besonders viele Kinder sterben, weil sie verunreinigtes Wasser trinken müssen





Wenn sie nicht selbst eine Tochter oder einen Sohn oder eine Schwester oder einen Bruder im Kindesalter verloren haben, kennen alle Zuhörerinnen und Zuhörer mehrere Menschen, denen genau das widerfahren ist. Trotz großer Fortschritte in den letzten Jahren, stirbt in Sierra Leone immer noch jedes zehnte Kind, bevor es fünf Jahre alt ist. Die dreijährige Tenema ist eine Nummer in dieser schrecklichen Statistik. Und sie wird nicht die letzte sein.



Da besonders viele Kinder sterben, weil sie verunreinigtes Wasser trinken müssen, bemüht MoPADA sich in Sierra Leone auch um die Umsetzung des Menschenrechtes auf sauberes Trinkwasser.



Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Im kleinen Land im Westen Afrikas hat die Trockenzeit bereits begonnen. „Noch kommt klares Wasser aus dem Brunnen“, sagt Christina Falley. „Aber ich habe schon jetzt Angst vor dem Tag, an dem es braun wird. Ansu ist doch erst eineinhalb Jahre alt.“