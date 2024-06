Wetter in Bayern - Pfaffenhofen An Der Ilm - Luftbildaufnahmen zeigen die aus den Ufern getretene Ilm. - Foto: Jason Tschepljakow/dpa

Im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm ist am Sonntag ein Damm gebrochen. Es handele sich um zwei Stellen an einem Damm im Bereich der Gemeinde Baar-Ebenhausen am Fluss Paar, einem Nebenfluss der Donau, sagte ein Sprecher des Landratsamtes.

