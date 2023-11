Daheim zu teuer? Tschechiens Regierungschef fährt zum Einkaufen in die Oberpfalz

Tschechiens Regierungschef Petr Fiala beim Einkauf in Waldsassen. − Foto: Screenshot/Fiala_X

Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala ist zum Einkaufen nach Bayern gefahren – genauer gesagt, in die Oberpfalz. Scheinbar, weil es ihm in Tschechien zu teuer ist. Fiala macht in einem bei X (ehemals Twitter) geposteten Video den grenzüberschreitenden Preisvergleich.









„Heute komme ich mit einer besonderen Frage-und-Antwort-Runde zu Ihnen. Dieses Mal werden wir über Lebensmittelpreise sprechen. Und wir werden auch über die Grenzen hinausblicken“, betitelt der tschechische Ministerpräsident sein Video.



Fiala lässt sich beim Supermarkt-Besuch in Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth) begleiten, wo er unter anderem Tomatenketchup, Nuss-Nougat-Aufstrich, Milch, Eier, Tomaten oder Cola einkauft. Danach fährt er in einen tschechischen Verbrauchermarkt, um dort die gleichen Produkte einzukaufen.





Vážení přátelé, dnes k vám přicházím se speciálním dílem Otázek & odpovědí. Tentokrát budeme mluvit o cenách potravin. A podíváme se i za hranice. pic.twitter.com/PL0ZgaaaDb — Petr Fiala (@P_Fiala) November 5, 2023





Bei der anschließenden Analyse auf dem heimischen Küchentisch stellt der Premierminister dann fest, dass er für die gleichen Produkte in einem tschechischen Supermarkt mehr bezahlen musste – oder dass die Packungsgröße in Tschechien kleiner ausfällt.





Tschechen leiden unter starker Teuerung





Fraglich blieb, wie repräsentativ der ausgewählte Warenkorb war. Unbestritten ist indes, dass die Verbraucher in Tschechien unter einer hohen Teuerung leiden. Die Preise sind nach den jüngsten Zahlen der tschechischen Statistikbehörde CSU im September im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,9 Prozent gestiegen. Im Januar hatte die Inflation sogar den Wert von 17,5 Prozent erreicht.



Fiala macht sich seit Längerem auf den sozialen Medien für eine Senkung der Preise stark. Auf Instagram schreibt er: „Lebensmittel in den Regalen tschechischer Geschäfte müssen von gleicher Qualität und bezahlbar sein wie im Ausland“, berichtet die Bild.





Fiala will auf Lebensmittelhersteller zugehen





Es sei gut, dass die Regierung nicht die Preise festlege, sagte Fiala im Video. Doch er werde die Lebensmittelhersteller, darunter internationale Konzerne, mit den Ergebnissen seines Einkaufs konfrontieren. „Ich werde von ihnen eine Erklärung hören wollen, und zwar eine öffentliche Erklärung“, betonte Fiala. Seine Fünf-Parteien-Koalition kämpft Umfragen zufolge seit Monaten mit niedrigen Zustimmungswerten.

− nb/dpa