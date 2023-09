Feuerwehr - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. - Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem Dachstuhlbrand in Oberfranken ist ein sechsstelliger Schaden entstanden. Verletzt wurde laut einem Polizeisprecher niemand. Der Brand sei in der Nacht auf Donnerstag in Gundelsheim (Landkreis Bamberg) ausgebrochen. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt. Den Angaben nach soll es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sein. Der Schaden liegt demnach bei rund 150.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:230921-99-274490/2