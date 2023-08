Dachstuhlbrand löst große Rauchwolke über Bayreuth aus

Feuerwehr - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. - Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein Dachstuhlbrand in Bayreuth hat am Dienstagabend eine Rauchwolke über dem Stadtgebiet verursacht. Das Feuer war im ersten Stock des Gebäudes ausgebrochen, wie die Freiwillige Feuerwehr mitteilte. Trotz des raschen Eintreffens hätten die Einsatzkräfte nicht verhindern können, dass sich die Flammen auf das Dachgeschoss ausbreiteten. Drei Personen wurden leicht verletzt. Den Angaben nach ist in dem Gebäude unter anderem eine Gaststätte untergebracht.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie den Bereich um die Ortsdurchfahrt Oberkonnersreuth zu umfahren.

