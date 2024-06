Dachbrand an Mehrfamilienhaus: Hunderttausend Euro Schaden

Infolge eines Dachbrandes sind mehrere Wohnungen eines Münchner Mehrfamilienhauses beschädigt worden - der Schaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Aus zunächst unklaren Gründen war die Dachunterkonstruktion am Montag in Brand geraten. Die Anwohner retteten sich demnach unverletzt aus dem Haus. Jedoch drang das Feuer in vier Wohnungen ein, die vorerst nicht mehr bewohnbar sind, wie die Feuerwehr berichtete. Brandfahnder ermitteln nun zur Ursache.

© dpa-infocom, dpa:240625-99-524027/2