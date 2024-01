Dachaufbau von Kleinlastwagen löst sich: beschädigte Autos

Der Dachaufbau eines Kleinlastwagens hat sich auf der Autobahn 96 in Schwaben gelöst und ist auf die Straße gefallen. Zwei Autos konnten nicht mehr ausweichen und krachten dagegen, ein weiteres Fahrzeug landete in der Böschung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei dem Unfall auf der A96 bei Buxheim (Landkreis Unterallgäu) am Mittwoch entstand ein Gesamtschaden von rund 10 000 Euro.

Demnach fuhr ein 22-Jähriger mit einem Service-Lastwagen, auf dem der reparierte Kleinlastwagen geladen war, in Fahrtrichtung Lindau. Vermutlich wegen altersbedingter Materialermüdung löste sich dann den Angaben zufolge das Fahrzeugteil und blieb auf der Straße liegen. Verletzt wurde niemand.

