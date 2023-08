Dach der JVA Bernau am Chiemsee gerät bei Arbeiten in Brand

Feuerwehr - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. - Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

In der Justizvollzugsanstalt in Bernau am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) hat es gebrannt. Das Feuer sei am Dienstagvormittag bei Arbeiten auf dem Dach eines Betriebsgebäudes ausgebrochen, teilte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mit.

Dort habe nach ersten Erkenntnissen eine externe Firma Abflammarbeiten ausgeführt. Verletzt wurde bei dem Brand keiner. Die Feuerwehr konnte den Schwelbrand den Angaben zufolge schnell unter Kontrolle bringen und so verhindern, dass er auf andere Gebäudeteile übergreift. Die Polizei geht von einem Schaden in fünfstelliger Höhe aus. Brandfahnder aus Rosenheim haben Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

