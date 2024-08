CTS Eventim beschleunigt Wachstum und erhöht Prognose

Das Unternehmen aus München steigerte den Umsatz im Ticket-Geschäft - und wuchs auch im Veranstaltungsbereich. Für 2024 rechnet CTS Eventim nun mit einem besseren Ergebnis.

Der Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim hat sein Wachstum im zweiten Quartal beschleunigt. Der Umsatz des Konzerns legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Fünftel auf rund 794 Millionen Euro zu. Dabei profitierte CTS von einem starken Ticket-Geschäft, wie das Münchner Unternehmen mitteilte.

Auch im Veranstaltungsbereich steigerte CTS mit Beginn der Festival- und Open-Air-Saison den Umsatz. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 57,7 Millionen Euro, nach 41,7 Millionen ein Jahr zuvor. Für 2024 erhöhte CTS die Ergebnisprognose und erwartet nun einen deutlichen Anstieg des bereinigten operativen Gewinns.

Die im MDax notierte Aktie sprang am Donnerstag zu Handelsbeginn nach oben und erreichte ein Rekordhoch. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 23,3 Prozent auf 110 Millionen Euro. Der Verwaltungssitz von CTS ist in Bremen, ein weiterer wichtiger Standort in Deutschland ist Hamburg.

