Voraussichtlich ab 2027 soll ein Wassercent in Höhe von 10 Cent pro Kubikmeter fällig werden

„Unser Ziel ist das nächste Jahr“ – mit diesen Worten kündigte Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder im März 2023 in einem Interview mit der Mediengruppe Bayern die Einführung eines Wassercent an. Zuvor hatten insbesondere die Grünen massiv Druck gemacht. Am Donnerstag hat sich der Landtag in die Weihnachtsferien 2024 verabschiedet – zwar ohne ein Gesetz über den Wassercent verabschiedet zu haben, aber immerhin haben sich die beiden Regierungsfraktionen CSU und FW endlich auf gemeinsame Eckpunkte verständigt.