Die CSU hat beim Parteitag am Samstag in München ihre Liste für die Bundestagswahl aufgestellt. Stundenlang stellten sich im Kongresssaal der Münchner BMW Welt die Kandidaten vor und warben für sich. , die Parteitagsdelegierten nickten schließlich ab, was zwischen den Bezirken ohnehin vorher schon mehr oder weniger ausgekartelt worden war. Und doch könnte die ganze Arbeit der Listenaufstellung der CSU womöglich obsolet sein.