CSU-Chef Markus Söder und Spitzenkandidat Manfred Weber wollen bei der Europawahl mit einem Alleinstellungsmerkmal AfD und Freien Wählern trotzen. Manfred Weber, Chef der europäischen Parteienfamilie EVP, wird am Samstag in Nürnberg mit einem 96-Prozent-Ergebnis zum Spitzenkandidaten gekürt. Angesichts des Erstarkens der Rechtsnationalen in Europa spricht er von einer „Schicksalswahl“.